ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

18-летняя дочь Кошевого уехала жить в Милан: шоумен признался, как это переживает семья

18:28 10.05.2026 Вс
2 мин
Артист рассказал, что Варвара теперь привыкает к самостоятельной жизни за границей
aimg Иванна Пашкевич
18-летняя дочь Кошевого уехала жить в Милан: шоумен признался, как это переживает семья Евгений Кошевой с дочкой Варварой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о переезде своей старшей дочери Варвары за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий юмориста для проекта "Ближче до зірок".

Больше интересного: Кошевой высказался о Дорофеевой и других артистах, которые предали "Квартал 95"

Артист признался, что семья скучает по девушке, которая сейчас живет и учится в Милане.

По словам Кошевого, 18-летняя Варвара после первого курса в украинском институте решила продолжить образование в Италии.

Там она осваивает направление, связанное с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.

Шоумен отметил, что дочь сама приняла решение о переезде.

18-летняя дочь Кошевого уехала жить в Милан: шоумен признался, как это переживает семьяВарвара Кошевая (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Теперь ей приходится самостоятельно решать бытовые вопросы и привыкать к взрослой жизни вдали от родителей.

"Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она сама, приходится все самой делать. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Грустим", - признался Кошевой.

К слову, Варвара активно ведет соцсети и рассказывает, что сейчас живет между Киевом и Миланом.

Что известно о Варваре Кошевой

Варвара Кошевая родилась в 2008 году. Девушка получала образование в одной из частных школ Киева.

К публичности Варвара привыкла еще с детства. В 8 лет она пришла на юмористическое шоу "Рассмеши комика. Дети", где среди членов жюри был ее отец.

Для Евгения это стало неожиданностью, ведь он не знал, что дочь готовит номер для проекта. Выступление оказалось успешным - Варвара выиграла 20 тысяч гривен.

Позже дочь шоумена попробовала себя в вокальном шоу "Голос. Дети". В третьем сезоне она исполнила хит Майли Сайрус, а за кулисами ее поддерживали родители и актеры "Квартала 95".

Варваре удалось развернуть кресло Потапа и попасть в его команду, однако она покинула шоу на этапе батлов.

Через два года Варя снова вернулась на проект. На этот раз она исполнила песню Fall in Line и смогла поразить всех судей.

Наставницей девушка выбрала Джамалу и в итоге дошла до суперфинала шоу.

Еще больше интересного:

Кошевой рассказал, почему Зеленский "послал" Маслякова

Где сейчас Юрий Крапов из "Квартала 95"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евгений Кошевой 95-й квартал Звезды шоу-бизнеса
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"