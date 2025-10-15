10 перемог поспіль: Кіченок та Ніномія "вирвали" півфінал WTA в Осаці

Напружений матч з камбеком

Матч 1/4 фіналу Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, що проходив на хардових кортах Осаки, тривав 1 годину 54 хвилини і завершився перемогою Кіченок та Ніномії у трьох сетах - 7:5, 5:7, 10-6.

Суперниці продемонстрували рівну боротьбу, що підтверджується і статистикою: обидва дуети виконали по чотири брейки за гру. Першу партію Кіченок та Ніномія виграли завдяки брейку в 11-му геймі. У другому сеті перемогу з ідентичним рахунком святкували Крістіан та Данилович.

"Вольовий" супертай-брейк

Доля півфінальної путівки вирішувалася на супертай-брейку. У вирішальній частині матчу українка та японка поступалися з рахунком 5-6, але змогли продемонструвати волю до перемоги. Кіченок та Ніномія виграли п'ять розіграшів поспіль і таким чином забезпечили собі загальну перемогу в поєдинку.

За матч україно-японська пара зробила один ейс і дві подвійні помилки, тоді як їхні суперниці виконали три подачі навиліт при трьох подвійних помилках.

Продовження успішної серії

Надія Кіченок та Макото Ніномія здобули десяту перемогу поспіль, граючи разом. Наприкінці липня вони тріумфували на турнірах WTA 250 у Гамбурзі та Празі, і тепер успішно виступають в Осаці.

Для Кіченок це вже третій півфінал на турнірах WTA у парі з Ніномією, причому усі три рази вони доходили як мінімум до фіналу, два з яких виграли.

У півфіналі змагань в Осаці Кіченок та Ніномія зустрінуться з переможницями матчу Ешлін Крюгер (США) / Єлена Габріела Русе (Румунія) - Крістіна Младенович (Франція) / Тейлор Таунсенд (США).