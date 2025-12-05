UA

“Синьо-жовті” знову борються за еліту ЧС: розклад у дивізіоні IA

Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з хокею у травні знову спробує пробитися до еліти світового хокею. Команда Дмитра Христича виступить у дивізіоні IA чемпіонату світу-2026, який прийматиме польська Сосновець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації хокею.

Україна розпочне турнір матчем із Польщею

Національна команда проведе другий поспіль сезон у дивізіоні IA, де шість збірних зіграють одне коло. За підсумком п’яти турів дві найкращі команди отримають місце в топдивізіоні ЧС-2027, тоді як остання опуститься до групи IB.

Українці стартують 2 травня поєдинком проти польської збірної. Саме Польщу "синьо-жовті" впевнено обіграли 4:1 у минулому розіграші.

Новачки та фаворити: кого зустріне команда Христича

Після матчу-відкриття на збірну України чекають три дуелі проти команд, що прийшли до дивізіону з різних напрямків. Литва піднялася з групи IB, тоді як Франція та Казахстан у 2025 році втратили місце в елітному дивізіоні.

Закриватиме груповий етап поєдинок з Японією 8 травня. Торік саме ця гра стала вирішальною в боротьбі за вихід нагору, але українська команда поступилася 2:3.

Розклад матчів України на ЧС-2026 (дивізіон IA)

  • Субота, 2 травня, 20:30 - Польща - Україна
  • Неділя, 3 травня, 17:00 - Україна - Литва
  • Вівторок, 5 травня, 17:00 - Франція - Україна
  • Четвер, 7 травня, 17:00 - Україна - Казахстан
  • П’ятниця, 8 травня, 16:00 - Україна - Японія

Матчі збірної України у дивізіоні IA будуть доступні наживо на платформах "Суспільне Спорт" та телеканалах регіональних мовників.

Перед ЧС: підготовка через Кубок європейських націй

До старту світової першості команда Христича зіграє у двох етапах Кубка європейських націй 2025/26. У грудні українці проведуть три матчі проти Румунії, а в лютому зустрінуться зі Словенією, Польщею та Великою Британією.

У дебютних матчах цього турніру після ЧС-2025 Україна перемогла Румунію 4:1 тапрограла Литві 1:2.

Раніше ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.

Також повідомили, що віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості.

