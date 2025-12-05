"Сине-желтые" снова борются за элиту ЧМ: расписание в дивизионе IA

Сборная Украины по хоккею в мае снова попытается пробиться в элиту мирового хоккея. Команда Дмитрия Христича выступит в дивизионе IA чемпионата мира-2026, который будет принимать польский Сосновец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.
Национальная команда проведет второй подряд сезон в дивизионе IA, где шесть сборных сыграют один круг. По итогам пяти туров две лучшие команды получат место в топ-дивизионе ЧМ-2027, тогда как последняя опустится в группу IB.
Украинцы стартуют 2 мая поединком против польской сборной. Именно Польшу "сине-желтые" уверенно обыграли 4:1 в прошлом розыгрыше.
После матча-открытия сборную Украины ждут три дуэли против команд, пришедших в дивизион с разных направлений. Литва поднялась из группы IB, тогда как Франция и Казахстан в 2025 году потеряли место в элитном дивизионе.
Закрывать групповой этап будет поединок с Японией 8 мая. В прошлом году именно эта игра стала решающей в борьбе за выход наверх, но украинская команда уступила 2:3.
Матчи сборной Украины в дивизионе IA будут доступны вживую на платформах "Суспільне Спорт" и телеканалах региональных вещателей.
До старта мирового первенства команда Христича сыграет в двух этапах Кубка европейских наций 2025/26. В декабре украинцы проведут три матча против Румынии, а в феврале встретятся со Словенией, Польшей и Великобританией.
В дебютных матчах этого турнира после ЧМ-2025 Украина победила Румынию 4:1 и проиграла Литве 1:2.
