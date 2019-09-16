Зеленский назвал первые шаги к миру на Донбассе, проект госбюджета-2020 и другие новости

Коллаж РБК-Украина
Важные новости за 16 сентября, которые вы могли пропустить
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент РБК-Украина. Зеленский возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе
- На сайте Верховной рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год. Текст законопроекта опубликован на сайте Рады. Сам проект был зарегистрирован в воскресенье, 15 сентября
- Прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре. Уголовное производство открыли по ч.5 чт.191 Уголовного кодекса Украины
- Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк выиграл золотую награду чемпионата мира-2019, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале украинец, выступая в категории до 87 кг, победил венгра Виктора Лоринца (2:1), который замыкает топ-3 мирового рейтинга
- В Мариуполе неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика "Донецкой народной республики" Романа Джумаева. Сообщается, что инцидент произошел в многоэтажке на улице Воинов-освободителей, в которой жил Джумаев. По данным портала, неизвестные расстреляли его на пороге квартиры
- Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает белорусское издание "Наша Нива". Она уточнила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Также Эйсмонт заявила, что информация о создании конфедерации между странами, которую ранее распространили российские СМИ, является "журналистскими штампами"
- В Харькове на улице Сумской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi TT. Авария случилась на той же улице, на которой в октябре 2017-го Алена Зайцева насмерть сбила шесть человек. За рулем кабриолета Audi TT находилась 23-летняя девушка. Автомобиль не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате аварии пострадали четыре женщины возрастом 27, 32, 47 и 56 лет (фото и видео)
- Уляна Супрун - бывшая и.о министра здравоохранения рассказала, как на нее с мужем дважды напали во время ее работы в Минздраве. Об этом экс-глава министерства рассказала в интервью "Украинской правде". Супрун сообщила, что ее с супругом побили из-за смены ректоров в медицинских университетах. По словам эксперта, это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета Богомольца
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Погода в Киеве испортится, резко похолодает, а среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20 в сторону снижения. Сообщается, что резкое похолодание, которое прогнозирует Украинский гидрометцентр, приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице