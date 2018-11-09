ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Крысин возвращается в Лукьяновское СИЗО

Новости » Общество    09.11.2018 - 15:33
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Крысина этапируют из колонии в СИЗО на время рассмотрения дела о нападении на заправку в Соломенском суде

Юрий Крысин, который подозревается в причастности к пыткам участников Майдана, возвращается в Лукьяновский следственный изолятор. Об этом сообщила в комментарии журналистам судья Соломенского суда Елена Курова, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, суд сегодня постановил, что его этапируют из колонии в СИЗО на неопределенный срок, а именно на время рассмотрения дела в Соломенском суде.

Сегодня на 14:00 час было запланировано заседание по еще одному делу Крысина - о нападении на автозаправку.

Отметим, что на заседание не прибыли адвокаты Крысина, присутствовала только прокурор. Заседание состоялось в кабинете судьи фактически тайно.

"Было вынесено постановление об этапировании его (Крысина, - ред.) из колонии в Лукьяновское СИЗО. Заседание сейчас уже закрыто. Это мое право..У меня на прошлом заседании не было данных о том, где он находится… Ну понимаете это такой нюанс юридический, от видеоконференции он отказался. Он отказался еще второго октября... Поступило заявление, что он отказывается от участия в заседании путем видеоконференции", - сказала она.

Судья заявила, что Крысин будет находиться в СИЗО все время, пока будет рассматриваться дело по нападению на автозаправку в Соломенском суде

"Да, фактически он будет находиться в СИЗО все время, пока будет рассматриваться дело. Это время не определено, неопределенный срок ", - добавила она.

Адвокат Крысина Евгений Сладко сообщил в комментарии РБК-Украина, что о проведении заседания ему не сообщали.

"Прокурор не сказала, что там есть журналисты, так мы пошли в зал", - резюмировала судья, объясняя, что заседание прошло в ее кабинете.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева в очередной раз объявил перерыв в подготовительном заседании по делу Юрия Крысина. Отметим, сам обвиняемый на сегодня находится в колонии в Донецкой области, в которой он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

 

Комитет рекомендует Раде направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям КСУ В Кировоградской области приговорили к 4,5 годам тюрьмы антиукраинского интернет-агитатора
Новости Украины Юрий КрысинСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь