У владельцев "евроблях" будет 90 дней на растаможку с 50% скидкой, - Южанина

Фото: Нина Южанина (УНИАН)

Соответствующее изменение внесено перед голосованием за закон по инициативе коалиции фракций парламента

В законе о растаможке ввезенных в Украину автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях") срок растаможки со скидкой в 50% увеличено с 60 до 90 календарных дней. Соответствующую правку с голоса озвучила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина с трибуны ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее изменение внесено перед голосованием за закон по инициативе коалиции фракций парламента.

"Я прошу в поправке 60-1 учесть в пункте 20 проекта закона, где предлагали применения понижающего коэффициента на 60 календарных дней сделать понижающий коэффициент на 90 календарных дней. Прошу поручить комитету и главному юридическому управлению аппарата ВР проработать закон с указанным только что единственным изменением", - заявила Южанина.

Парламентарий отметила, что в формировании ставки акцизного налога были учтены требования активистов под Верховной радой.

"Относительно стоимостного коэффициента - он присутствует всегда, потому что 30% - это пошлина и НДС, которая платится от стоимости автомобилей. Стоимость новых автомобилей не занижается - она идет от заводов -производителей. То есть, 30% от стоимости, которая дополнительно оплачивается. Во-вторых, нам активисты говорили, что они соглашаются на ставку акцизного налога в размере до 400 евро. Мы как раз такую ставку и сделали. 400 евро и будет акциз, который они должны уплатить. Снижение ставки вдвое будет действовать 90 дней со дня начала действия закона", - пояснила Южанина.

Напомним, Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях").

Так, ставка налога для соответствующего транспортного средства определяется по формуле: Ставка = базовая Ставка х К двигатель х К возраст.

Южанина также заявляла, что средства за растаможивание автомобилей, ввезенных в Украину с 1 января 2015 года, предлагается направить в Пенсионный фонд.