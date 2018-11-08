Туск: если поддерживаешь Путина, ты не христианский демократ

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

С соответствующим заявлением Дональд Туск выступил на Конгрессе Европейской народной партии

Глава Европейского Совета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Европейского Совета.

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы - не демократический христианин", - подчеркнул он во время своего выступления.

Также он отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности означает отказ от правил либеральной демократии.

Отметим, что на конгрессе также находится президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация в Совете Европы.

Если ты поддерживаешь Путина и агрессию против Украины, то ты не можешь называться христианским демократом. - сильный месседж Президента Европейского Совета Дональда Туска, который Конгресс ЕНП в Хельсинки встретил долгими аплодисментами.#Up2EU pic.twitter.com/mdaJiywP2E — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 ноября 2018 г.

Напомним, 7 ноября, Конгресс Европейской народной партии не признал аннексию Крыма. Соответствующая поправка была включена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины.