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Туск: если поддерживаешь Путина, ты не христианский демократ

Новости » Политика    08.11.2018 - 14:02
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

С соответствующим заявлением Дональд Туск выступил на Конгрессе Европейской народной партии

Глава Европейского Совета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Европейского Совета.

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы - не демократический христианин", - подчеркнул он во время своего выступления.

Также он отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности означает отказ от правил либеральной демократии.

Отметим, что на конгрессе также находится президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация в Совете Европы.

 

 

Напомним, 7 ноября, Конгресс Европейской народной партии не признал аннексию Крыма. Соответствующая поправка была включена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины.

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