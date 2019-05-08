Итоги дня: 8 мая
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- Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня
- Совет Европейского союза на уровне глав министерств иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО
- Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов жителей ОРДЛО. Украина может лишить пенсий жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта
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Цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров
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Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве в возрасте 85 лет. Композитор написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, многие из которых в свое время стали культовыми
- Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президентстве Владимира Зеленского
- Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Єльзи", собирается идти на парламентские выборы со своей командой
- Надежда Савченко, народный депутат Украины, заявила, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Министерства обороны или Министерства иностранных дел
- Макс Барских угодил в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, где записывает новый альбом (фото)
- Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына, который появился на свет в понедельник, 6 мая (фото и видео)
- Погода в Украине в четверг приготовит неприятный сюрприз для жителей некоторых областей