08.05.2019 - 18:31
Підсумки дня: 8 травня
Російські бойовики на Сході України в односторонньому порядку
відмінили режим припинення вогню
Рада Європейського союзу на рівні глав міністерств закордонних справ 13-14 травня у Брюсселі планує обговорити ситуацію в Україні після президентських виборів та
спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України в ОРДЛО Кабмін прийняв рішення про невизнання російських паспортів жителів ОРДЛО. Україна
може позбавити пенсій жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти
Ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складуть 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів
Євген Крилатов помер 8 травня в Москві у віці 85 років. Композитор написав музику більш ніж до 160 фільмів і мультфільмів, багато з яких свого часу стали культовими Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен залишися в новому уряді при президентстві Володимира Зеленського Святослав Вакарчук, лідер групи "Океан Єльзи",
збирається йти на парламентські вибори зі своєю командою Надія Савченко, народний депутат України, заявила, що
може бути корисною новообраному президенту України Володимиру Зеленському як очільник Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ Макс Барських
потрапив в серйозну аварію в Лос-Анджелесі, де записує новий альбом (фото) Меган Маркл і принц Гаррі
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приготує неприємний сюрприз для мешканців деяких областей
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