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Боевики заявили об отмене режима прекращения огня, - СЦКК

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 13:25
Боевики заявили об отмене режима прекращения огня, - СЦКК
Иллюстративное фото (twitter.com fominyh)

Были прекращены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов

Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По сообщению украинской стороны СЦКК, сегодня в 10:00 от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на Востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

"За наглое нарушение Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, были прекращены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - говорится в сообщении.

Боевики заявили об отмене режима прекращения огня, - СЦККВ свою очередь, в ООС заявили, что украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе боевики дважды открывали огонь по позициям Операции объединенных сил, в результате чего погиб украинский военный, еще один погиб 7 мая.

РБК-Украина писало, в Минобороны сообщали, что на оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из Российской Федерации.

На Донбассе во вторник погиб украинский военный
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