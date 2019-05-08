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Коломойский выступил за сохранение Авакова в новом правительстве

Новости » Политика    08.05.2019 - 05:27
Коломойский выступил за сохранение Авакова в новом правительстве
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Олигарх назавав главу МВД "стабилизирующим фактором"

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президентстве Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

Коломойский отметил, что считает Авакова самым успешным министром и наименее скандальным за последние 5 лет, который "сделал реформу, что худо-бедно работает".

Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он словно фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал бизнесмен.

Напомним, Коломойский также заявлял, что сейчас не существует информации, которую можно считать компроматом на избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах. Он объяснил, что против него нет уголовных дел и "не выдвинуто ни одно подозрение".

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Новости Украины КоломойскийАрсен Аваков
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