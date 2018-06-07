Итоги дня: 7 июня

Рада поддержала создание Высшего антикоррупционного суда



Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов. Наибольшие дискуссии вызвала норма проекта об общественном совете международных экспертов.



Рада уволила Данилюка



Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. Увольнение поддержали 254 нардепа. Ради голосования за увольнение министра нардепы продлили утреннее заседание Верховной рады.

Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2"



Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне. Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Микаель Дамберг. По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".



Путин пригрозил Украине "тяжелыми последствиями" в случае наступления на Донбассе



Украину могут ожидать "тяжелые последствия для государственности" в случае военного наступления на Донбассе. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. В частности, Путин рассчитывает, что "до таких провокаций дело не дойдет". Речь шла о возможном наступлении украинских войск на Донбассе. "А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть: рассчитываю, что ничего подобного не случится", - заявил Путин.



Кира Муратова умерла: чем прославилась легенда кинематографа



В среду, 6 июня не стало легендарного украинского и советского режиссера и сценариста Киры Муратовой. Имя Киры Георгиевны Муратовой осталось высеченым не только в украинском кинематографе, но и в мировом. Ее фильмы были социальными и неоднозначными. Подробнее.



Снежана Егорова оказалась в больнице



Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова оказалась в больнице. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, и опубликовала эмоциональное видеообращение к поклонникам. "Я, честно говоря, не рассчитывала, что мне придется в таком виде выходить в эфир", - отметила она. Накануне Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала "Прямий".



Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ



Социальная сеть Facebook забанила украинского художника Андрея Ермоленко за созданные им иллюстрации на тему бойкота ЧМ в России. Об этом сообщили друзья иллюстратора. Причиной блокировки художника и дизайнера Андрея Ермоленка стали многочисленные жалобы пользователей. Активисты уверены, что Ермоленко забанили из-за жалоб "московских ботов", потому они обратились к администрации соцсети.