Министр сказал, что правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2"

Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне. Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Микаель Дамберг, сообщает Sveriges Radio.

По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".

Напомним, ранее сообщалось, что разрешение Финляндии на строительство "Северного потока-2" обжаловали в суде.

Напомним, 27 марта компания "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой свободной экономической зоне(СЭЗ). Сообщается, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30 км участки в соответствии с Горным законом Германии.

Согласно информации на сайте компании, процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Разрешения, которые остались, компания может получить в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.