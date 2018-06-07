Підсумки дня: 7 червня

Рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду



Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону у другому читанні проголосували 315 депутатов. Найбільші дискусії викликала норма проекту про громадську раду міжнародних експертів.

Рада звільнила Данилюка



Верховна Рада України підтримала подання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. Звільнення підтримали 254 нардепи. Заради голосування за звільнення міністра нардепи поровжили ранкове засідання Верховної Ради.

Путін пригрозив Україні "тяжкими наслідками" у разі наступу на Донбасі



Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі. Про це в ході прямої лінії заявив президент Росії Володимир Путін. Зокрема, Путін розраховує, що "до таких провокацій справа не дійде". Мова йшла про можливий наступ українських військ на Донбасі. "А якщо це станеться, мені здається, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому. Ще раз хочу підкреслити: розраховую, що нічого подібного не станеться", - заявив Путін.



Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2"



Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2" у своїй економічній зоні. Про це заявив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг. За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".



Кіра Муратова померла: чим прославилася легенда кінематографу



У середу, 6 червня не стало легендарного українського і радянського режисера і сценариста Кіри Муратової. Ім'я Кіри Георгіївни Муратової залишилося высеченым не тільки в українському кінематографі, а й у світовому. Її фільми були соціальними і неоднозначними. Детальніше.



Сніжана Єгорова опинилася в лікарні



Відома українська актриса і телеведуча Сніжана Єгорова опинилася в лікарні. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook, і опублікувала емоційне відеозвернення до шанувальників. "Я, чесно кажучи, не розраховувала, що мені доведеться в такому вигляді виходити в ефір", - зазначила вона. Напередодні Сніжана Єгорова зі скандалом звільнилася з телеканалу "Прямий"



Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ



Соціальна мережа Facebook забанила українського художника Андрія Ермоленка за створені ним ілюстрації на тему бойкоту ЧС в Росії. Про це повідомили друзі ілюстратора. Причиною блокування художника і дизайнера Андрія Ермоленка стали численні скарги користувачів. Активісти впевнені, що Єрмоленко забанили через скарги "московських ботів", тому вони звернулися до адміністрації соцмережі.