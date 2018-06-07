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Интервью

Путин пригрозил Украине "тяжелыми последствиями" в случае наступления на Донбассе

НовостиПолитика    07.06.2018 - 14:53
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин угрожает последствиями для государственности Украины в целом

Украину могут ожидать "тяжелые последствия для государственности" в случае военного наступления на Донбассе. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

В частности, Путин рассчитывает, что "до таких провокаций дело не дойдет". Речь шла о возможном наступлении украинских войск на Донбассе.

"А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть: рассчитываю, что ничего подобного не случится", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям по Донбассу. Кроме того, он отметил, что действующее руководство Украины "не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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