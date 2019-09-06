Итоги дня: 6 сентября

Коллаж РБК-Украина
Вилкула и Колесникова объявили в розыск, НБУ резко снизил курс доллара и другие новости
- Бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск
- Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
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Освобождение Владимира Цемаха, которого считают свидетелем в деле о катастрофе MH17, стало возможным, так как у Совместной следственной группы (JIT) достаточно доказательств причастности России, заявил расследователь Bellingcat Христо Гвоздев
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
- Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
- В Киеве пассажир троллейбуса открыл огонь из пистолета прямо в салоне транспорта. Есть пострадавшие
- Погода в Украине в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, ожидается благоприятная почти во всех областях страны. Однако жители некоторых регионов не смогут порадоваться яркому солнцу и комфортной теплой температуре