ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский сменил состав СНБО

Новости » Политика    06.09.2019 - 15:31
Зеленский сменил состав СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 6 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №665/2019 был обнародован 6 сентября.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и глава Верховной рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Также президент утвердил в персональном составе СНБО главу СБУ Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Кроме того, Зеленский вывел из СНБО Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко, Степана Полторака.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Совет Национальной безопасности и обороны Украины предлагает монетизировать льготы ветеранам. В ходе выступления на II Международном ветеранском и волонтерском форуме Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот. В частности, речь идет о частичной их монетизации.

Кроме того, секретарь СНБО Александр Данилюк провел заседание экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетике об актуальных угрозах национальной безопасности Украины в газовой сфере.

Зеленский отклонил петицию о легализации оружия Назначен новый глава Запорожской ОГА
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь