Зеленский сменил состав СНБО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 6 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №665/2019 был обнародован 6 сентября.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и глава Верховной рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Также президент утвердил в персональном составе СНБО главу СБУ Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Кроме того, Зеленский вывел из СНБО Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко, Степана Полторака.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Совет Национальной безопасности и обороны Украины предлагает монетизировать льготы ветеранам. В ходе выступления на II Международном ветеранском и волонтерском форуме Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот. В частности, речь идет о частичной их монетизации.

Кроме того, секретарь СНБО Александр Данилюк провел заседание экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетике об актуальных угрозах национальной безопасности Украины в газовой сфере.