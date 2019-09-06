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Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

Новости » Политика    06.09.2019 - 13:59
Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает легализацию оружия преждевременным

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия. Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию №22/053416-еп.

По словам Зеленского легализация оружия в Украине является преждевременной, несмотря на большое количество оружия, которое находится в незаконном обороте из-за длительной военной агрессии Российской Федерации.

"Легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана. Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе Зеленского.

При этом президент отметил, что предотвратить незаконный оборот оружия в Украине поможет комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере. В частности, анализ опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский подписал указ об упрощении работы центров админуслуг. Согласно указу Кабмин должен изменить деятельность центров предоставления админуслуг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины в сферах безопасности и энергетики.

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