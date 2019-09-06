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Підсумки дня: 6 вересня

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Колаж РБК-Україна

Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук, НБУ різко знизив офіційний курс долара та інші новини

  • Колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова оголосили в розшук
  • Президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї
  • Звільнення Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17, стало можливим, так як у Спільної слідчої групи (JIT) достатньо доказів причетності Росії, заявив розслідувач Bellingcat Христо Гвоздєв
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО)
  • Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
  • У Києві пасажир троллейбуса відкрив вогонь з пістолета прямо в салоні транспорту. Є постраждалі
  • Погода в Україні в суботу і неділю, 7 і 8 вересня, очікується сприятлива майже у всіх областях країни. Проте жителі деяких регіонів не зможуть порадіти яскравому сонцю і комфортній теплій температурі
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