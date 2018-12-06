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Российские банки могут отключить от международной системы SWIFT, - Волкер

Новости » Политика    06.12.2018 - 11:24
Российские банки могут отключить от международной системы SWIFT, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер назвал отключение банков РФ от международной системы SWIFT мерой давления на Россию

Российские банки в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер заявил, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

По его словам, США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на РФ и "прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения".

"Возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что "люди называют это "ядерной" опцией". По его словам, указанная мера "приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот".

Напомним, также одной из мер давления на РФ Волкер назвал запрет судам РФ из оккупированного Крыма или Азовского моря заходить в европейские порты.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиSWIFTКурт Волкер
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