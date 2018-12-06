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Глава ВМС Украины предложил обменять себя на захваченных моряков

Новости » Политика    06.12.2018 - 09:16
Глава ВМС Украины предложил обменять себя на захваченных моряков
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Воронченко предлагает РФ поменяться местами с захваченными моряками

Глава Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко предлагает обменять себя на захваченных в Керченском проливе моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью Bild.

В частности, Воронченко заявил, что у него "разрывается сердце", когда он видит захваченных Россией украинских моряков. Он также отметил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин освободит их.

"Я благодарен за то, что (канцлер Германии, - ред.) Меркель уже сделала для нас. Если сейчас есть шанс, и Путин готов, я могу поменяться местами (с захваченными моряками, - ред.) и отправиться в российскую тюрьму", - добавил он.

Напомним, ранее Россия пообещала допустить украинских консулов к захваченным морякам. Кроме того, московский омбудсмен Татьяна Потяева пообщалась ними в "Матросской тишине" и отметила, что раненые получают необходимое лечение.

Вчера Кабинет министров принял решение о выплате еще по 100 тыс. гривен семьям моряков.

 

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