Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне

Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Решение об аресте подозреваемого в нападении на Гандзюк суд принял сегодня, 6 августа.

"Сегодня, 6 августа 2018 года, Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей", - написал он.

Скриншот (Facebook/Андрей Лысенко)

Фото: подозреваемый (twitter.com/MVS_UA)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

Отметим, по данным юриста Маси Найема, подозреваемым в нападении Гандзюк является уроженец города Херсон Николай Новиков.