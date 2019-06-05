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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    05.06.2019 - 18:10
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

В центральных и западных областях град и шквалы 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 6 июня, ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, 6 июня в большинстве областей ожидаются местами грозы, а в центральных и западных областях - град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 5 июня погода резко ухудшится, в частности в большинстве областей ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах (кроме северных и восточных областей) ожидаются град и шквалы до 15-20 м / с. 

Напомним, завтра  в Украине снова будут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град.  Температура воздуха в Украине в четверг составит +25 +30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23 +27 градусов.

 В столице 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Максимальная температура воздуха достигнет +27 +28 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщала, что сегодня в Украине преимущественно дожди и грозы. На востоке осадков нет, температура днем от +27 до +30, а ночью ожидается от +15 до +19. На западе Украины идут дожди с грозами, ночью ожидается температура от +14 до +17. В Киеве сегодня был дождь, сейчас облачно. Температура воздуха ночью ожидается от +16 до +18.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине В Украине завтра пройдут дожди с грозами
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждениеПогода
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