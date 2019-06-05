ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

Lite » Мода 05.06.2019 - 13:28
В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом
Владимир Зеленский и Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Первая леди Украины посетила с официальным визитом Брюссель

Елена Зеленская, только недавно ставшая первой леди Украины, уже успела продемонстрировать безупречный вкус и умение себя подать. Так, 20 мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского она блистала в молочного оттенка костюме. Комплект-тройку необычного кроя создавал для нее украинский дизайнер ARTEMKLIMCHUK. Этот образ собрал массу позитивных отзывов. И вот – новый выход, который уже успел взорвать сеть.

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядомВ кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядомВладимир и Елена Зеленские на инаугурации (фото: instagram.com/olenazelenska_official) 

Для первого официального визита в Брюссель, куда она отправилась сопровождать своего супруга, Елена выбрала стильный комплект бежевого оттенка. Кюлоты со стрелками и жакет свободного кроя она дополнила закрытой белой футболкой и белыми кедами. В руках у первой леди красовалась коричневая сумка прямоугольной формы.

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

Елена Зеленская в Брюсселе (фото: instagram.com/olenazelenska_official) 

На своей Instagram-странице она поделилась стильными кадрами и написала: "Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене Главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене Посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой". Подписчики, которых на странице Елены уже свыше 600 тысяч, оставили массу приятных комментариев:

  • Как же приятно смотреть на такую первую леди
  • Выглядите просто потрясающе
  • Такая красивая
  • Самая красивая первая леди Украины
  • Очень красивый наряд у вас. А это ничего, что жена президента в кроссовках, или вы не присутствовала на официальном визите?
  • Такая элегантная!!
  • Почему это так красиво? Идеал женщины
  • Наша красавица и гордость!)

К слову, многие отмечают, что Елена выглядит не хуже признанных икон стиля в мире политики вроде Мелании Трапм. К слову, сама Мелания на днях также продемонстрировала новый стильный наряд. Вместе с Дональдом Трампом и детьми они совершили официальный визит в Букингемский дворец.

Зеленский: Украина вступит в НАТО после референдума Зеленский в Брюсселе прокомментировал ситуацию с ПриватБанком
Новости Украины Владимир ЗеленскийПрезидент
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь