Итоги дня: 5 декабря

Путин назвал причину отказа от телефонного разговора с Порошенко

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, почему отказывается от телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Он заявил, что отказывается от разговора с Порошенко, потому что "не хочет принимать участие в его избирательной кампании".

Кроме того, Путин заявил, что Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заявил он.

Парубий подписал бюджет-2019

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter спикера ВР.

Теперь закон направят на подпись главе государства Петру Порошенко.

"Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - подчеркнул глава ВР.

Порошенко объявил дату Объединительного собора

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Объединительный собор архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

На Объединительном соборе провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

Президент также отметил, что Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма, которыми пригласил иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархов УПЦ Московского патриархата принять участие в соборе.



Савченко объявила сухую голодовку

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, объявила сухую голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Савченко в Facebook.

"Надежда Савченко, как политический заключенный, объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства", - говорится в сообщении. Савченко заявила, что следователь поставил ей ультиматум, чтобы ее адвокаты закончили ознакомление с делом.

В аэропорту "Киев" произошло ЧП (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

В аэропорту "Киев" утром, 5 декабря произошло ЧП. Самолет ЯК-40 запорожской авиакомпании, который выполнял рейс Киев-Одесса, на взлетной полосе столкнулся с GPU (наземным блоком питания). Об этом сообщил в Facebook украинский волонтер и активист Роман Синицын. Он и поделился на своей странице снимком, на котором запечатлено нелепое столкновение.

На фото видно, как самолет столкнулся с генератором (наземным блоком питания). Автомобиль попал под крыло самолета и перевернулся.

"В Международном аэропорту Киев-Джулианы ЯК-40 Моторсичи только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил", - написал Синицын.

Пользователи сети высмеяли конкурс красоты в "ДНР" (видео)

Фото: Коллаж РБК-Украина

В городе Горловка Донецкой области, прошел конкурс красоты - "Мисс Горловка 2018". В конкурсе между собой соревновались 14 девушек, которые на классическом дефиле вышли в откровенных купальниках и кокошниках под песню Поляковой. Соответствующее видео опубликовано на странице Рагу. Лі в Facebook.

"Выставка мясо-молочной продукции в кокошниках. Конкурс красоты "Мисс Глубокая Горловка 2018", - написано под роликом.

Пользователи бурно отреагировали на данное выступление. Некоторых видео рассмешило, а некоторых - не на шутку разозлило.