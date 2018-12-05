Підсумки дня: 5 грудня

Путін назвав причину відмови від телефонної розмови з Порошенком

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, чому відмовляється від телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Він заявив, що відмовляється від розмови з Порошенком, тому що "не хоче брати участь у його виборчій кампанії".

Крім того, Путін заявив, що Порошенко "майстерно створює кризові та провокаційні ситуації і тут же перекладає відповідальність за скоєне на Росію, після чого хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми, що виникли".

"Ось нехитра комбінація, і я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду", - заявив він.

Парубій підписав бюджет-2019

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter спікера ВР.

Тепер закон направлять на підпис главі держави Петру Порошенку.

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його дотримавшись усіх вимог - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України", - підкреслив очільник ВР.

Порошенко оголосив дату Об'єднавчого собору

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Об'єднавчий собор архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня. Про це заявив президент Петро Порошенко.

На Об'єднавчому соборі проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут та оберуть предстоятеля.

Він також зазначив, що Вселенський патріарх Варфоломій підписав листи, якими запросив ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархів УПЦ Московського патріархату взяти участь у соборі.

Савченко оголосила сухе голодування

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів у Києві, оголосила сухе голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Савченко у Facebook.

"Надiя Савченко, як політичний в'язень, оголошує сухе голодування до моменту забезпечення прав в і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства", - йдеться у повідомленні. Савченко заявила, що слідчий поставив їй ультиматум, щоб її адвокати закінчили ознайомлення зі справою.

В аеропорту "Київ" сталося зіткнення (фото)

Фото: Колаж РБК-Україна

У аеропорту "Київ" вранці, 5 грудня сталася НП. Літак ЯК-40 запорізької авіакомпанії, який виконував рейс Київ-Одеса, на злітній смузі зіткнувся з GPU (наземним блоком живлення). Про це повідомив у Facebook український волонтер і активіст Роман Сініцин. Він і поділився на своїй сторінці знімком, на якому зображено безглузде зіткнення.

На фото видно, як літак зіткнувся з генератором (наземним блоком живлення). Автомобіль потрапив під крило літака і перекинувся.

"В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані ЯК-40 Моторсічі тільки що не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг", - написав Сініцин.

Користувачі мережі висміяли конкурс краси у "ДНР" (відео)

Фото: Колаж РБК-Україна

У місті Горлівка Донецької області, пройшов конкурс краси - "Міс Горлівка 2018". У конкурсі між собою змагалися 14 дівчат, які на класичному дефіле вийшли у відвертих купальниках і кокошниках під пісню Полякової. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Рагу. Лі у Facebook.

"Виставка м'ясо-молочної продукції в кокошниках. Конкурс краси "Міс Глибока Горлівка 2018", - написано під роликом.

Користувачі бурхливо відреагували на даний виступ. Деяких відео розсмішило, а деяких - не на жарт розлютило.