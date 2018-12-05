Путин назвал причину отказа от телефонного разговора с Порошенко

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что отказывается от разговора с Порошенко, потому что "не хочет принимать участие в его избирательной кампании"

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, почему отказывается от телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Путин заявил, что отказывается от разговора с Порошенко, потому что "не хочет принимать участие в его избирательной кампании".

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заявил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Путин отказывается от телефонных переговоров с Порошенко о нападении на украинские корабли в Керченском проливе.

Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны Украины был запрос на проведение телефонного разговора президентов РФ и Украины из-за ситуации в Керченском проливе, однако, он не состоялся. По словам Ушакова, при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, а также делается анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором.