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Итоги дня: 5 август


Коллаж РБК-Украина

Назначен новый командующего ООС, суд истребовал документы о гражданстве Супрун и другие новости

В Афганистане в результате подрыва на мине автобуса погибли 34 человека В Донецкой области без воды остались 11 тысяч человек
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