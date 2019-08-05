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Підсумки дня: 5 серпня


Колаж РБК-Україна

Призначено нового командувача ООС, суд витребував документи про громадянство Супрун та інші новини

В Афганістані в результаті підриву на міні автобуса загинули 34 людини У Донецькій області без води залишилися 11 тисяч осіб
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