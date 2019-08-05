Підсумки дня: 5 серпня

Колаж РБК-Україна
Призначено нового командувача ООС, суд витребував документи про громадянство Супрун та інші новини
- "Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади глав парламентських комітетів, повідомили РБК-Україна чотири співрозмовника в партії. З'явився писок прізвищ можливих керівників 20 комітетів
- Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі
- Окружний адміністративний суд міста Києва витребував документи про громадянство виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун
- Володимир Зеленський повідомив, коли може відбутися його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним
- Глава Київського патріархату Філарет заявив, що Епіфаній, який є головою ПЦУ вступив у змову з прихильниками Порошенко і хоче знищити УПЦ КП. Глава УПЦ КП закликав захистити Київську патріархію і його, як патріарха.
- Курс долара цього тижня з 5 по 9 серпня суттєво не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,3/25,7 грн, вважає аналітик
- Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка до Міністерства юстиції щодо заборони Комуністичної партії в Україні
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що допускає нову гонку озброєнь після виходу Сполучених Штатів Америки з ракетного договору
- Армію і Військово-повітряні сили Індії призвели в стан підвищеної бойової готовності через ситуацію у Кашмірі
- Мешканці анексованого Криму пережили сильну бурю, яка затопила вулиці і будинки кількох міст. Подекуди рівень води доходив до капотів автомобілів (фото і відео)
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