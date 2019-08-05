Правительство Индии отменило особый статус Кашмира

Фото: индо-пакистанскую границу (twitter.com/heraldpakistan)

Теперь к штату Джамму и Кашмир будут применяться все статьи конституции

Индийское правительство указом президента лишило единственный мусульманский штат Джамму и Кашмир особого статуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.

"К штату Джамму и Кашмир будут применяться все статьи конституции. Указ вступает в силу немедленно", - сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

Статья 370 конституции страны оказывала штату право принимать собственные законы. Отмена особого статуса в частности означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире.

Кроме того, до этого времени закон разрешал занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира только жителям штата.

Политические лидеры штата предостерегли, что отмена статуса спровоцирует массовые беспорядки. Вчера региональные партии Кашмира во время заседания пообещали сохранить особый статус штата. Они заявили, что любые шаги в направлении отмены этого статуса равнозначны агрессии против населения штата. Сегодня, утром в Кашмире были отключены телефонная связь и интернет. Чиновников штата поместили под домашний арест.