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Суд рассмотрит дело о запрете Компартии в Украине

Новости » Политика    05.08.2019 - 11:47
Суд рассмотрит дело о запрете Компартии в Украине

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Петра Симоненко в Министерство юстиции о запрете Коммунистической партии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Как отмечается, истцы просят отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

Напомним, в января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе Коммунистической партии Украины (КПУ), которая в судебном порядке пыталась обжаловать Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ".

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