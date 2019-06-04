Итоги дня: 4 июня

В городе Боярка, на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес" с маршрутным микроавтобусом "Богдан", в результате чего пострадали 26 человек
3 июня пятилетний Кирилл Тлявов, раненый полицейскими, умер в реанимации в больнице Киева. Вечером под зданием МВД в Киеве собрался митинг - около сотни людей приносили игрушки и свечи. И уже сегодня пантеон в память о убитом ребенке очистили (фото)
Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2019 года вырос на 5 копеек до 27,15 грн/доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,54 гривен за евро