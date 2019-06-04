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Зеленский: мы готовы к переговорам с Россией

Новости » Политика    04.06.2019 - 18:05
Зеленский: мы готовы к переговорам с Россией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский отметил, что для того чтобы начать переговоры с РФ необходимо усилить политическую, экономическую и военную сферы Украины.

"Стратегический курс Украины для того чтобы получить полноценное членство в НАТО... это приоритет нашей внешней политики. Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Это возможно только обеспечив нашу национальную безопасность. Мы готовы вести переговоры с РФ, мы готовы внедрить минские договоренности, но мы сначала должны иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил он.

Зеленский поблагодарил за поддержку, которую НАТО предоставляет Украине. По его словам, российская агрессия остается вызовом евроатлантической безопасности.

Зеленский назвал ключевой задачей стабильность и безопасность в Черном море при поддержке НАТО.

 

Прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга та Володимира Зеленського YouTube: https://youtu.be/ygFI_mpzro8

Опубліковано 5 канал Вівторок, 4 червня 2019 р.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

 

 

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