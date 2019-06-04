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У Путина отреагировали на возвращение Кучмы в минскую группу

Новости » Политика    04.06.2019 - 13:45
У Путина отреагировали на возвращение Кучмы в минскую группу
Фото: Леонид Кучма и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Кремле ждут позиции самого Зеленского

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским официальный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе Леонид Кучма - авторитетный и опытный деятель. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Однако, отметил Песков, в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Зеленского.

"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков журналистам.

Отметим, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский вернул в трехстороннюю контактную группу Леонида Кучму, который возглавит украинскую сторону на переговорах по Донбассу в Минске.

Отметим, Кучма вошел в трехстороннюю контактную группу в конце июня 2014 года и представлял Украину на переговорах с Россией по Донбассу с участием ОБСЕ. С февраля 2015 года Кучма был официальным представителем Украины в трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кучма завершил работу в ТКГ по Донбассу в начале октября 2018 года. Отметим, в августе 2018 года Кучме исполнилось 80 лет.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛеонид КучмаМинск
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