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Из-за масштабного пожара под Киевом проводятся замеры воздуха

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 14:54
Из-за масштабного пожара под Киевом проводятся замеры воздуха
Фото: пожар на птицефабрике в Василькове (dsns.gov.ua)

Птицефабрика горела в Василькове

На птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе 30 км от Киева произошел масштабный пожар, в связи с чем в столице проводятся замеры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также у коммунальной службы есть стационарные посты контроля воздуха в круглосуточном режиме, которые отслеживают уровень загрязнения воздуха, отметили в пресс-службе.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ц июня в 11:37 в г. Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ДСНС.

 

 

В 13.50 пожар на территории птицефабрике был локализован, в 14.25 пожар ликвидирован.

Как сообщало РБК-Украина, 29 мая спасатели ликвидировали  пожар на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой" в Киеве.

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