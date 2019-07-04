Итоги дня: 4 июля
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- На досрочных парламентских выборах в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. При этом рейтинг партии Зеленского продолжает снижаться
- Миллиардер Игорь Коломойский заявил, что россияне на временно оккупированном Донбассе выполняют интернациональный долг
- Под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады. Антонина Федоровна Шпир исчезла еще 29 июня между селами Вольное и Юровка
- Президент России Владимир Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент РФ потребовал от Зеленского "выполнения предвыборных обещаний"
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Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 25,95 гривен за доллар, курс в покупке - 25,92 гривен за доллар
- Мария Тарасова, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области, призналась, что начала сомневаться в сыне буквально на второй день поисков ребенка
- Уляна Супрун отреагировала на законопроект о запрете матерных слов. По ее словам, наука имеет немало аргументов "за" ненормативную лексику
- В сети появились первые фото известной телеведущей Регины Тодоренко в свадебном платье и музыканта Влада Топалова в праздничном костюме