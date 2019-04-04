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УПЦ Московского патриархата просит Варфоломея отозвать томос

Новости » Общество    04.04.2019 - 09:13
УПЦ Московского патриархата просит Варфоломея отозвать томос
Фото: Синод УПЦ Московского патриархата (news.church.ua)

В УПЦ Московского патриархата считают, что томос нанес ущерб украинскому православию

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сообщается, что накануне Синод УПЦ принял заявление о текущей ситуации, в котором констатировал "ущерб украинскому православию".  

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ открыта к сотрудничеству и диалогу.

Ранее также сообщалось, что в оккупированном Крыму через подконтрольный Российской Федерации "суд" пытаются отобрать единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.

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