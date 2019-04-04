ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине успешно испытали ракетные комплексы "Ольха М"

Новости » Политика    04.04.2019 - 17:01
В Украине успешно испытали ракетные комплексы "Ольха М"
Фото: испытания ракетных комплексов (rnbo.gov.ua)

Ракеты способны точно уничтожать врага на расстоянии 130 км

На юге Одесской области сегодня 4 апреля были успешно проведены испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски ракетных комплексов "Ольха М". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

За президента Порошенко, испытания ракетных комплексов является выполнением его предложений, внесенных на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно создания ракетного щита в соответствии с новыми возможностями, после выхода РФ из договора о ракетах средней и малой дальности.

Отмечается, что ракетный комплекс "Ольха М" принят на вооружение Вооруженных сил Украины и начато серийное производство указанных ракет, которые способны точно уничтожать врага на расстоянии 130 км.

Фото: испытания ракетных комплексов (rnbo.gov.ru)

"Наши ракетчики инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии свыше 200 километров", - подчеркнул Секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения.

РБК-Украина писало, что Россия развернула в аннексированом Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, что способны достичь "любой точки Европы".

Украине стоит готовиться к новым вызовам после выхода РФ и США из ракетного договора, - Климкин НАТО и РФ разошлись в вопросах Украины и ракетного договора, - генсек
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ракетные испытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь