Итоги дня: 31 октября

Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. Об этом президент Беларуси заяви сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе", - заявил он.

Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Он также добавил, что за неправомерное преследование бизнеса они должны нести, в том числе и материальную ответственность.

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, погибли 25 человек

Иллюстративное фото (afgan_wiki)

В Афганистане, в районе Анара Дара провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации Reuters, на борту вертолета находились 25 военных и чиновников.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находились 20 человек. Отмечается, что все они погибли.

Умер известный украинский писатель Богдан Жолдак

В Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак. Об этом член Национального общества писателей Украины Василий Трубай.

Известно, что Жолдак умер в среду, 31 октября, около 16:00 часов. Причины смерти не сообщаются.

В России 4-летняя девочка после нападения львицы в цирке впала в кому (видео)

Скрин: YouTube / Игорь Телемастер

В Российской Федерации в Успенском районе Краснодарского края произошел инцидент - в цирке львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. Пострадавшую девочку госпитализировали с рваными ранами лица и другими травмами. Теперь ребенок в коме, сообщают росСМИ.

По словам отца девочки, львица повредила девочке лицевой нерв, врачи опасаются, что из-за этого может изменится ее мимика.

В киевском ресторане официант запустил посетительнице тортом в лицо (видео)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эпатажный хореограф-постановщик Ричард Горн поделился со своими подписчиками видео, на котором официант одного из киевских заведений запустил посетительнице в лицо торт.

"У меня для вас вкусняха, господа. Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных бычек, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание. Мгновенная карма", - подписал Горн.

Хореограф-постановщик отметил, что считает подобный поступок со стороны официанта справедливым. Подписчики, в свою очередь, поддержали Горна.