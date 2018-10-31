Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко озвучил конкретные предложения по обеспечению мира на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. Об этом президент Беларуси заяви сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе", - заявил он.

Лукашенко считает важным дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил о необходимости активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений.

"Однако с учетом опыта прежних лет есть опасения, что этого будет недостаточно… Беларусь - небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков", - заявил президент.

По его словам, Беларусь может взять на себя ответственность за контроль на российско-украинской границе.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения.