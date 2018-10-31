Підсумки дня: 31 жовтня

Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Про це президент Білорусі заявив сьогодні на відкритті зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Будемо відверті: вирішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі", - заявив він.

Порошенко підписав закон "Маски-шоу стоп"-2

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 - так званий закон "Маски-шоу стоп"-2. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що закон полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого або прокурора, які прийняли незаконне рішення в ході розслідування кримінальної справи, яка згодом скасована судом.

Він також додав, що за неправомірне переслідування бізнесу вони повинні нести, в тому числі і матеріальну відповідальність.

В Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт, загинули 25 людей

Ілюстративне фото (afgan_wiki)

В Афганістані, в районі Анара Дару провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією Reuters, на борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників.

Разом з тим, телеканал Tolo News з посиланням представника 207-го корпусу армії Афганістану повідомляє, що на борту перебувало 20 осіб. Наголошується, що всі вони загинули.

Помер відомий український письменник Богдан Жолдак

У Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак. Про це повідомив член Національної спілки письменників України Василь Трубай.

Відомо, що Жолдак помер в середу, 31 жовтня, близько 16:00 годин. Причини смерті не повідомляються.

В Росії 4-річна дівчинка після нападу левиці в цирку впала в кому (видео)

Скрін: YouTube / Ігор Телемайстер

В Російській Федерації в Успенському районі Краснодарського краю стався інцидент - у цирку левиця під час вистави напала на чотирирічну дівчинку. . Постраждалу дівчинку госпіталізували з рваними ранами обличчя та іншими травмами. Тепер дитина в комі, повідомляють росЗМІ.

За словами батька дівчинки, левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв, лікарі побоюються, що через це може зміниться її міміка.

У київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом у обличчя (відео)

Фото: Колаж РБК-Україна

Епатажний хореограф-постановник Річард Горн поділився зі своїми підписниками відео, на якому офіціант одного з київських закладів запустив відвідувачці в обличчя торт.

"У мене для вас смачнота, панове. Сьогодні заїхав на обід і натрапив на двох провінційних бичок, які виносили всім мозок і всіляко звертали до своїх "великосвітських персон" увагу. Миттєва карма", - підписав Горн.

Хореограф-постановник зазначив, що вважає такий вчинок з боку офіціанта справедливим. Підписники ж, у свою чергу, підтримали Горна.