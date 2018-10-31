Підсумки дня: 31 жовтня

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Про це президент Білорусі заявив сьогодні на відкритті зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Будемо відверті: вирішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі", - заявив він.
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 - так званий закон "Маски-шоу стоп"-2. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.
Президент зазначив, що закон полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого або прокурора, які прийняли незаконне рішення в ході розслідування кримінальної справи, яка згодом скасована судом.
Він також додав, що за неправомірне переслідування бізнесу вони повинні нести, в тому числі і матеріальну відповідальність.
Ілюстративне фото (afgan_wiki)
В Афганістані, в районі Анара Дару провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією Reuters, на борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників.
Разом з тим, телеканал Tolo News з посиланням представника 207-го корпусу армії Афганістану повідомляє, що на борту перебувало 20 осіб. Наголошується, що всі вони загинули.
У Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак. Про це повідомив член Національної спілки письменників України Василь Трубай.
Відомо, що Жолдак помер в середу, 31 жовтня, близько 16:00 годин. Причини смерті не повідомляються.
Скрін: YouTube / Ігор Телемайстер
В Російській Федерації в Успенському районі Краснодарського краю стався інцидент - у цирку левиця під час вистави напала на чотирирічну дівчинку. . Постраждалу дівчинку госпіталізували з рваними ранами обличчя та іншими травмами. Тепер дитина в комі, повідомляють росЗМІ.
За словами батька дівчинки, левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв, лікарі побоюються, що через це може зміниться її міміка.
Епатажний хореограф-постановник Річард Горн поділився зі своїми підписниками відео, на якому офіціант одного з київських закладів запустив відвідувачці в обличчя торт.
"У мене для вас смачнота, панове. Сьогодні заїхав на обід і натрапив на двох провінційних бичок, які виносили всім мозок і всіляко звертали до своїх "великосвітських персон" увагу. Миттєва карма", - підписав Горн.
Хореограф-постановник зазначив, що вважає такий вчинок з боку офіціанта справедливим. Підписники ж, у свою чергу, підтримали Горна.