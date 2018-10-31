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Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Новости » Политика    31.10.2018 - 16:29
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Он также добавил, что за неправомерное преследование бизнеса они должны нести, в том числе и материальную ответственность.

Кроме того, Порошенко призвал Верховную раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене.

Порошенко подписал закон &quot;Маски-шоу стоп&quot;-2

Напомним, Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект №8490, принятие закона поддержал 321 парламентарий. В частности, документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Документом предусматривается установить возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте в апреле заявили, что с начала действия закона "маски-шоу стоп" незаконные обыски сократились. Добавим также, Минюст инициировал введение имущественной ответственности правоохранителей за нанесение убытков предприятию при осуществлении обысков.

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