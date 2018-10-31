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В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, погибли 25 человек

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 08:49
Иллюстративное фото (afgan_wiki)
Иллюстративное фото (afgan_wiki)

На борту вертолета находились 25 военных и чиновников

В Афганистане, в районе Анара Дара провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации Reuters, на борту вертолета находились 25 военных и чиновников.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находились 20 человек. Отмечается, что все они погибли.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг.

Индонезийские власти заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Всего на борту находились 189 человек, в том числе около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа.

На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших У разбившегося Boeing ранее были технические неполадки, - Lion Air
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