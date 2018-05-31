Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Данилюк не планирует подавать в отставку

НовостиПолитика    31.05.2018 - 17:28
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Министр финансов заявил, что от него никогда не звучали такие заявления

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не собирается подавать в отставку. Об этом он сказал в ходе круглого стола "Государство и бизнес: как устранить препятствия", передает корреспондент РБК-Украина.

"От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку. Пусть это делают другие люди - идут. Я подавать не буду", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимир Гройсман. По его словам, ситуация связана с назначением заместителя министра финансов, которого могут назначить уже два года.

Ранее источники в правительстве и парламенте сообщили РБК-Украина, что Верховная Рада Украины на следующей неделе может по инициативе Гройсмана освободить Данилюка с должности министра финансов.

Рада на следующей неделе может уволить Данилюка по инициативе Гройсмана Кабмин планирует переподчинить себе ГФС
Теги публикации: Министерство финансов Украины, отставка, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top