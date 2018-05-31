Данилюк не планирует подавать в отставку

Министр финансов заявил, что от него никогда не звучали такие заявления

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не собирается подавать в отставку. Об этом он сказал в ходе круглого стола "Государство и бизнес: как устранить препятствия", передает корреспондент РБК-Украина.

"От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку. Пусть это делают другие люди - идут. Я подавать не буду", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимир Гройсман. По его словам, ситуация связана с назначением заместителя министра финансов, которого могут назначить уже два года.

Ранее источники в правительстве и парламенте сообщили РБК-Украина, что Верховная Рада Украины на следующей неделе может по инициативе Гройсмана освободить Данилюка с должности министра финансов.