Данилюк пожаловался на Гройсмана послам G7

Ситуация связана с назначением заместителя министра финансов, заявил Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Это было закрытое письмо. Я действительно его написал. Это была просто уже крайняя мера, я исчерпал все другие возможности. Я всегда коммуницирую, какие цели мы перед собой ставим. Но здесь уже действительно просто ситуация зашла в тупик. Да, действительно я это сделал (написал письмо - ред.)", - заявил Данилюк.

По его словам, ситуация связана с назначением заместителя министра финансов, которого не могут назначить уже два года.

"Надо ответственно к этому относиться. Служба должна развиваться. Команда должна быть сформирована. Ситуация не является нормальной. Вопрос не в фамилии. Не может быть в Министерстве финансов быть чья-то квота. Есть команда министра, и никто внешне влиять на мою работу не будет", - заявил он.

Ранее "Экономическая правда" опубликовала письмо министра финансов к G7. Данилюк написал письмо с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром.

Напомним, ранее источники в правительстве и парламенте сообщили РБК-Украина, что Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе Гройсмана уволить Данилюка с должности министра финансов.