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Рада на следующей неделе может уволить Данилюка по инициативе Гройсмана

НовостиПолитика    31.05.2018 - 12:20
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

По данным источников, увольнение Данилюка одобрили на вчерашнем заседании Кабмина

Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве и парламенте.

На данный момент представление на увольнение Данилюка не внесено в парламент. Однако, как стало известно РБК-Украина, на закрытой части заседания Кабинета министров в среду, 30 мая, Гройсман внес на рассмотрение членов правительства проект представления об увольнении министра финансов. Данное решение поддержало большинство министров, за исключением и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Отметим, согласно закону о Кабинете министров, для увольнения любого министра (кроме министра иностранных дел и министра обороны) достаточно представления от премьер-министра или личной инициативы министра. По информации собеседников РБК-Украина в правительстве, Александр Данилюк не намерен самостоятельно писать заявление об отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует вывести Государственную фискальную службу из подчинения Минфину.

 

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Теги публикации: Владимир Гройсман, увольнение, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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