Итоги дня: 30 мая

Аркадий Бабченко жив: подробности



Аркадий Бабченко жив. Об этом сегодня, 30 мая, во время брифинга заявили главы СБУ и ГПУ. Они сообщили, что убийство Бабченко было инсценировано. Служба безопасности также заявила о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. На радостную новость отреагировали политики, чиновники, журналисты и многие пользователи сети. Напомним, вчера, 29 мая, сообщалось о том, что известный российский журналист убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.



Акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать



Арбитражный процесс между российским газовым монополистом "Газпром" и Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в отрасли. Так, отмечается, что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По данным собеседника агентства, эти акции уже заморожены.



На Донбассе ликвидировали троих боевиков



На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 29 мая, ликвидировано трое боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. "По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.



Лия Ахеджакова призвала людей помочь освободить Сенцова (видео)



Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая активно поддерживает украинцев, призвала людей поднять "хайп" в отношении освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова. Ролик с высказываниями актрисы опубликован на странице Facebook издания "Радио Свобода". "Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила Лия Ахеджакова.



На момент аварии у Зайцевой не было с собой водительских прав



Киевский райсуд Харькова продолжил судебное слушание дела о ДТП, где погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. В ходе заседания стороны ознакомились с двумя видеозаписями с бодикамер патрульных, которые работали на месте аварии. В частности, на видео можно услышать разговоры полицейских, которые говорят, что она ехала на "красный".