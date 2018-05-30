На Донбассе ликвидировали троих боевиков, - разведка

Еще три боевика на Донбассе получили ранения

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 29 мая, ликвидировано трое боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

В целом отмечается, что таким образом ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой.

Напомним, сутками ранее на Донбассе украинские военнослужащие в составе операции Объединенных сил ликвидировали четырех снайперов боевиков.

Добавим, что сегодня, 30 мая 2018 года, с полуночи, по состоянию на 11:00, уже зафиксировано восемь прицельных обстрелов противником. С 04:20 боевики произвели пять выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и еще два артиллерийские выстрела калибра 122 мм

С начала суток потерь среди украинских военнослужащих ВСУ не зафиксировано.