Підсумки дня: 30 травня

Аркадій Бабченко живий: подробиці



Аркадій Бабченко живий. Про це сьогодні, 30 травня, під час брифінгу заявили глави СБУ і ГПУ. Вони повідомили, що вбивство Бабченко було інсценовано. Служба безпеки також заявила про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. На радісну новину відреагували політики, чиновники, журналісти і багато користувачів мережі. Нагадаємо, вчора, 29 травня, з`явилася інформація про те, що відомий російський журналіст убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.



Акції "Північного потоку" і "Північного потоку-2" можуть заарештувати



Арбітражний процес між російським газовим монополістом "Газпром" і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" по транзитному контракту може зачепити акції проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело в галузі. Так, відзначається, що мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За даними співрозмовника агентства, ці акції вже заморожені.



На Донбасі ліквідовано трьох бойовиків



На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби, 29 травня, ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба міністерства оборони України. "За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено", - йдеться у повідомленні.



Лія Ахеджакова закликала людей допомогти звільнити Сенцова (відео)



Народна артистка Росії Лія Ахеджакова, яка активно підтримує українців, закликала людей підняти "хайп" щодо звільнення ув'язненого режисера Олега Сенцова. Ролик з висловлюваннями акторки опублікований на сторінці Facebook видання "Радіо Свобода". "Ми повинні підняти хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Тому що Сенцов - це не просто Сенцов, це ще і те, що сталося у нас з Україною. І пів-Росії підтримує це і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбас", - заявила Лія Ахеджакова.



На момент аварії у Зайцевої не було з собою водійських прав



Київський райсуд Харкова продовжив судове слухання справи про ДТП, де загинули шестеро людей і ще п'ятеро постраждали. Про це передає 057.ua. У ході засідання сторони ознайомилися з двома відеозаписами з бодикамер патрульних, які працювали на місці аварії. Зокрема на відео можна почути розмови поліцейських, які говорять, що вона їхала на "червоне".